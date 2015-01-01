Блок автоматики Джилекс: схема, устройство, подключение.

Блок автоматики Джилекс

Блок автоматики (автоматическое устройство) позволяет автоматизировать работу электронасоса, запуск при понижении давления (при открытии кранов) или остановку при отсутствии течения воды в системе трубопроводов (закрытие кранов).

Помимо этого блок автоматики защищает электронасос от работы в сухую (при отсутствии воды в системе трубопроводов).

Автоматика Джилекс разработана для эксплуатации только чистой воды без содержания твердых включений.

Содержание статьи

При наличии твердых частиц (загрязнений) в перекачиваемой среде необходимо установить фильтры на входе в блок автоматики.

Автоматика Джилекс - принцип работы.

принцип работы блока автоматики Джилекс

Автоматика Джилекс запускает электронасос в течении 20-25 секунд, после подсоединения к питающей сети. Последующие запуски электронасоса происходят при достижении стартового давления (падения давления под действием открытого крана).

В отличие от системы КРАБ (системы с реле давлением-баком) условие остановки электронасоса не диктуется достижением определенного давления в системе, а определяется понижением потока до минимального значения.

схема подключения автоматики Джилекс

Когда блок автоматики определяет такое условие он выполняет остановку электронасоса с задержкой от 7 до 15 секунд. Интервал в 7-15 секунд установлен из соображения сокращения частоты срабатывания электронасоса в условиях малого течения воды.

Технические характеристики блока автоматики:
указатель  Напряжение – 220 - 240 В;
указатель  Максимальный ток – 10 А;
указатель  Пусковое давление – 1,5 – 3,5 атм;
указатель  Максимальный расход воды – 80 л/мин;
указатель  Максимальное допустимое давление – 10 атм;
указатель  Максимальная температура воды – 60 °С.

Подключение автоматики Джилекс

Монтируя блок автоматики Джилекс убедитесь в том, что на одной из двух его сторон установлен манометр. Манометр монтируется при помощи кольцевого уплотнения и двух крепежных винтов.

автоматика Джилекс

Выбран расположение манометра наиболее удобное для Вас заглушите отверстие с противоположной стороны при помощи винта без использования какого-либо уплотнения.

Установите устройство автоматики Джилекс в любом месте, расположенном между подачей насоса и первой точкой водоразбора (краном).

Блок автоматики Джилекс должен быть смонтирован таким образом, чтобы входное отверстие (с резьбой 1 дюйм) соединялось с направлением выхода потока воды из насоса, а боковое выходное отверстие (наружная резьба 1 дюйм) соответствовало направлению потока воды в трубопроводе.

Проверьте герметичность всех соединений.

Автоматика Джилекс для насоса рассчитана на давление до 10 бар. При использовании насоса с максимальным давление более 10 бар необходимо установить редуктор давления на входе в блок автоматики.

подключение блока автоматики Джилекс

Электрическое подключение автоматики Джилекс необходимо выполнять руководствуясь схемой расположенной на кожухе монтажной платы (эта схема подключения автоматики джилекс представлена на рисунке рядом).

При использовании блока автоматики Джилекс с трехфазными или однофазными электронасосами у которых коммутируемый ток более 10 А следует использовать электромагнитный пускатель.

Необходимо использовать электрокабель с термической стойкостью не менее 99 °С.

регулировка блока автоматики Джилекс

Стартовое давление, при котором включается автоматика джилекс для насоса составляет 1,5 атм. Это давление считается оптимальным для большинства случаев использования.

Значение стартового давления может быть изменено с помощью регулировочного винта, размещенного на верхней части блока автоматики с маркировкой + или - .

Согласно стандартам стартовое давление должно быть на 0,2 атм больше чем минимальное требуемое давление в системе, а давление которое создает электронасос должно быть на 0,8 атм. больше чем стартовое давление блока автоматики Джилекс 9001.

Пример 1.

Требуемое давление в системе – 2 атм, тогда стартовое давление – 2,2 атм., а минимально создаваемое давление насосом – 3 атм.

Пример 2.

Требуемое давление в системе – 2,6 атм, тогда стартовое давление – 2,8 атм., а минимально создаваемое давление насосом – 3,6 атм.

Регулировка автоматики Джилекс по значению стартового давления выполняется в случае:
указатель  расстояние по вертикали между блоком автоматики и первой точкой водоразбора (краном) превышает 15 метров водяного столба (максимальная высота подъема воды составляет 30 метров.)
указатель  если применяются насосы под нагрузкой, т.е. в случае когда давление нагрузки (подпор насоса) прибавляется к давлению насоса. Максимальное давление не должно превышать 10 бар.

Запуск и регулировка блока автоматики Джилекс 9001.

апуск и регулировка блока автоматики Джилекс

Перед пуском насоса в работу убедитесь, что в трубопроводе есть вода. В случае если уровень заливаемой воды ниже уровня, на котором размещен насос, необходимо установить обратный клапан на всасывающем трубопроводе. Для исключения перегрева и поломки насоса из-за работы всухую (не гарантийный случай).

Перед пуском заполните водой трубопровод и рабочую камеру насоса.

Запустите насос подав питание на блок автоматики Джилекс («СЕТЬ»). После остановки насоса откройте кран, расположенной в самой верхней точки вашей системы трубопроводов.

Установка считается правильной в том случае, если насос работает непрерывно и на выходе из крана регулярный поток воды.

В случае отсутствия потока воды можно продлить работу электронасоса удерживая нажатой кнопку «СБРОС» в течении промежутка времени превышающего хронометраж блока автоматики.

Если даже в этом случае поток воды отсутствует необходимо отключить питание электронасоса и повторить процедуру монтажа с начала.

Срабатывание индикатора «ЗАЩИТА» происходит при выключении электронасоса и говорит об опасности сухого хода. После того, как Вы удостоверитесь в том, что всасывающая магистраль заполнена водой запустите электронасос нажав кнопку «СБРОС».

Стоимость блока автоматики Джилекс
Неисправности и ремонт

Как и любое технически сложное оборудование автоматика джилекс может выходить из строя в случае неправильной эксплуатации или некорректного монтажа. Далее мы приводим наиболее частые проблемы и неисправности и методы их устранения.

Неисправность: Электронасос не включается.

Причина 1: Отсутствует напряжение в сети.

Решение: Проверить наличие напряжения в сети.

Причина 2: Большая разница высот между блоком автоматики и одной из точек водоразбора (краном).

Решение: Поворачивать регулировочный винт в направлении стрелки + для увеличения давления срабатывания.

Причина 3: Нет воды во всасывающем трубопроводе.

Решение: Проверить наличие воды и перезапустить блок автоматики.

Причина 4: Сбой в работе электроники.

Решение: Отключить питание, подождать 10 – 20 секунд и снова включить питание.

Причина 5: Поломка электронасоса.

Решение: Обраться в сервисный центр.

Неисправность: Срабатывает защита от сухого хода при наличии воды в системе.

Причина 1: Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания.

Решение: Проверить напряжение в сети.

Причина 2: Очень высокое давление срабатывания.

Решение: Уменьшить давление срабатывая поворачивая винт против часовой стрелки. Нажать кнопку «СБРОС» и удостовериться в том, что при остановке не загорается индикатор «ЗАЩИТА».

Неисправность: Электронасос часто включается и выключается.

Причина: Утечка воды в системе трубопроводов.

Решение: Найти и устранить утечку.

Неисправность: Электронасос не выключается.

Причина 1: Попадание воздуха во всасывающую магистраль.

Решение: Продуть всасывающую магистраль.

Причина 2: Большие потери воды в системе.

Решение: Проверить трубопровод на наличие утечек и устранить их.

Причина 3: Насос не выдает необходимое давление.

Решение: Проверить, чтобы максимальное рабочее давление насоса было на 0,8 атм. выше, чем стартовое давление настройки блока автоматик.

Причина 4: Сбои в работе электроники.

Решение: Отключить питание, подождать 10 – 20 секунд и снова включить питание.

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