- -

Блок автоматики Джилекс: схема, устройство, подключение.

Блок автоматики (автоматическое устройство) позволяет автоматизировать работу электронасоса, запуск при понижении давления (при открытии кранов) или остановку при отсутствии течения воды в системе трубопроводов (закрытие кранов).

Помимо этого блок автоматики защищает электронасос от работы в сухую (при отсутствии воды в системе трубопроводов).

Автоматика Джилекс разработана для эксплуатации только чистой воды без содержания твердых включений.

При наличии твердых частиц (загрязнений) в перекачиваемой среде необходимо установить фильтры на входе в блок автоматики.

Автоматика Джилекс - принцип работы.

Автоматика Джилекс запускает электронасос в течении 20-25 секунд, после подсоединения к питающей сети. Последующие запуски электронасоса происходят при достижении стартового давления (падения давления под действием открытого крана).

В отличие от системы КРАБ (системы с реле давлением-баком) условие остановки электронасоса не диктуется достижением определенного давления в системе, а определяется понижением потока до минимального значения.

Когда блок автоматики определяет такое условие он выполняет остановку электронасоса с задержкой от 7 до 15 секунд. Интервал в 7-15 секунд установлен из соображения сокращения частоты срабатывания электронасоса в условиях малого течения воды.

Технические характеристики блока автоматики:

Напряжение – 220 - 240 В;

Максимальный ток – 10 А;

Пусковое давление – 1,5 – 3,5 атм;

Максимальный расход воды – 80 л/мин;

Максимальное допустимое давление – 10 атм;

Максимальная температура воды – 60 °С.

Подключение автоматики Джилекс

Монтируя блок автоматики Джилекс убедитесь в том, что на одной из двух его сторон установлен манометр. Манометр монтируется при помощи кольцевого уплотнения и двух крепежных винтов.

Выбран расположение манометра наиболее удобное для Вас заглушите отверстие с противоположной стороны при помощи винта без использования какого-либо уплотнения.

Установите устройство автоматики Джилекс в любом месте, расположенном между подачей насоса и первой точкой водоразбора (краном).

Блок автоматики Джилекс должен быть смонтирован таким образом, чтобы входное отверстие (с резьбой 1 дюйм) соединялось с направлением выхода потока воды из насоса, а боковое выходное отверстие (наружная резьба 1 дюйм) соответствовало направлению потока воды в трубопроводе.

Проверьте герметичность всех соединений.

Автоматика Джилекс для насоса рассчитана на давление до 10 бар. При использовании насоса с максимальным давление более 10 бар необходимо установить редуктор давления на входе в блок автоматики.

Электрическое подключение автоматики Джилекс необходимо выполнять руководствуясь схемой расположенной на кожухе монтажной платы (эта схема подключения автоматики джилекс представлена на рисунке рядом).

При использовании блока автоматики Джилекс с трехфазными или однофазными электронасосами у которых коммутируемый ток более 10 А следует использовать электромагнитный пускатель.

Необходимо использовать электрокабель с термической стойкостью не менее 99 °С.

Стартовое давление, при котором включается автоматика джилекс для насоса составляет 1,5 атм. Это давление считается оптимальным для большинства случаев использования.

Значение стартового давления может быть изменено с помощью регулировочного винта, размещенного на верхней части блока автоматики с маркировкой + или - .

Согласно стандартам стартовое давление должно быть на 0,2 атм больше чем минимальное требуемое давление в системе, а давление которое создает электронасос должно быть на 0,8 атм. больше чем стартовое давление блока автоматики Джилекс 9001.

Пример 1.

Требуемое давление в системе – 2 атм, тогда стартовое давление – 2,2 атм., а минимально создаваемое давление насосом – 3 атм.

Пример 2.

Требуемое давление в системе – 2,6 атм, тогда стартовое давление – 2,8 атм., а минимально создаваемое давление насосом – 3,6 атм.

Регулировка автоматики Джилекс по значению стартового давления выполняется в случае:

расстояние по вертикали между блоком автоматики и первой точкой водоразбора (краном) превышает 15 метров водяного столба (максимальная высота подъема воды составляет 30 метров.)

если применяются насосы под нагрузкой, т.е. в случае когда давление нагрузки (подпор насоса) прибавляется к давлению насоса. Максимальное давление не должно превышать 10 бар.

Запуск и регулировка блока автоматики Джилекс 9001.

Перед пуском насоса в работу убедитесь, что в трубопроводе есть вода. В случае если уровень заливаемой воды ниже уровня, на котором размещен насос, необходимо установить обратный клапан на всасывающем трубопроводе. Для исключения перегрева и поломки насоса из-за работы всухую (не гарантийный случай).

Перед пуском заполните водой трубопровод и рабочую камеру насоса.

Запустите насос подав питание на блок автоматики Джилекс («СЕТЬ»). После остановки насоса откройте кран, расположенной в самой верхней точки вашей системы трубопроводов.

Установка считается правильной в том случае, если насос работает непрерывно и на выходе из крана регулярный поток воды.

В случае отсутствия потока воды можно продлить работу электронасоса удерживая нажатой кнопку «СБРОС» в течении промежутка времени превышающего хронометраж блока автоматики.

Если даже в этом случае поток воды отсутствует необходимо отключить питание электронасоса и повторить процедуру монтажа с начала.

Срабатывание индикатора «ЗАЩИТА» происходит при выключении электронасоса и говорит об опасности сухого хода. После того, как Вы удостоверитесь в том, что всасывающая магистраль заполнена водой запустите электронасос нажав кнопку «СБРОС».

Стоимость блока автоматики Джилекс

Неисправности и ремонт

Как и любое технически сложное оборудование автоматика джилекс может выходить из строя в случае неправильной эксплуатации или некорректного монтажа. Далее мы приводим наиболее частые проблемы и неисправности и методы их устранения.

Неисправность: Электронасос не включается.

Причина 1: Отсутствует напряжение в сети.

Решение: Проверить наличие напряжения в сети.

Причина 2: Большая разница высот между блоком автоматики и одной из точек водоразбора (краном).

Решение: Поворачивать регулировочный винт в направлении стрелки + для увеличения давления срабатывания.

Причина 3: Нет воды во всасывающем трубопроводе.

Решение: Проверить наличие воды и перезапустить блок автоматики.

Причина 4: Сбой в работе электроники.

Решение: Отключить питание, подождать 10 – 20 секунд и снова включить питание.

Причина 5: Поломка электронасоса.

Решение: Обраться в сервисный центр.

Неисправность: Срабатывает защита от сухого хода при наличии воды в системе.

Причина 1: Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания.

Решение: Проверить напряжение в сети.

Причина 2: Очень высокое давление срабатывания.

Решение: Уменьшить давление срабатывая поворачивая винт против часовой стрелки. Нажать кнопку «СБРОС» и удостовериться в том, что при остановке не загорается индикатор «ЗАЩИТА».

Неисправность: Электронасос часто включается и выключается.

Причина: Утечка воды в системе трубопроводов.

Решение: Найти и устранить утечку.

Неисправность: Электронасос не выключается.

Причина 1: Попадание воздуха во всасывающую магистраль.

Решение: Продуть всасывающую магистраль.

Причина 2: Большие потери воды в системе.

Решение: Проверить трубопровод на наличие утечек и устранить их.

Причина 3: Насос не выдает необходимое давление.

Решение: Проверить, чтобы максимальное рабочее давление насоса было на 0,8 атм. выше, чем стартовое давление настройки блока автоматик.

Причина 4: Сбои в работе электроники.

Решение: Отключить питание, подождать 10 – 20 секунд и снова включить питание.

Вместе со статьей "Блок автоматики Джилекс: схема, устройство, подключение." читают: