Блок автоматики Джилекс: схема, устройство, подключение.
Блок автоматики (автоматическое устройство) позволяет автоматизировать работу электронасоса, запуск при понижении давления (при открытии кранов) или остановку при отсутствии течения воды в системе трубопроводов (закрытие кранов).
Помимо этого блок автоматики защищает электронасос от работы в сухую (при отсутствии воды в системе трубопроводов).
Автоматика Джилекс разработана для эксплуатации только чистой воды без содержания твердых включений.
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При наличии твердых частиц (загрязнений) в перекачиваемой среде необходимо установить фильтры на входе в блок автоматики.
Автоматика Джилекс - принцип работы.
Автоматика Джилекс запускает электронасос в течении 20-25 секунд, после подсоединения к питающей сети. Последующие запуски электронасоса происходят при достижении стартового давления (падения давления под действием открытого крана).
В отличие от системы КРАБ (системы с реле давлением-баком) условие остановки электронасоса не диктуется достижением определенного давления в системе, а определяется понижением потока до минимального значения.
Когда блок автоматики определяет такое условие он выполняет остановку электронасоса с задержкой от 7 до 15 секунд. Интервал в 7-15 секунд установлен из соображения сокращения частоты срабатывания электронасоса в условиях малого течения воды.
Технические характеристики блока автоматики:
Напряжение – 220 - 240 В;
Максимальный ток – 10 А;
Пусковое давление – 1,5 – 3,5 атм;
Максимальный расход воды – 80 л/мин;
Максимальное допустимое давление – 10 атм;
Максимальная температура воды – 60 °С.
Подключение автоматики Джилекс
Монтируя блок автоматики Джилекс убедитесь в том, что на одной из двух его сторон установлен манометр. Манометр монтируется при помощи кольцевого уплотнения и двух крепежных винтов.
Выбран расположение манометра наиболее удобное для Вас заглушите отверстие с противоположной стороны при помощи винта без использования какого-либо уплотнения.
Установите устройство автоматики Джилекс в любом месте, расположенном между подачей насоса и первой точкой водоразбора (краном).
Блок автоматики Джилекс должен быть смонтирован таким образом, чтобы входное отверстие (с резьбой 1 дюйм) соединялось с направлением выхода потока воды из насоса, а боковое выходное отверстие (наружная резьба 1 дюйм) соответствовало направлению потока воды в трубопроводе.
Проверьте герметичность всех соединений.
Автоматика Джилекс для насоса рассчитана на давление до 10 бар. При использовании насоса с максимальным давление более 10 бар необходимо установить редуктор давления на входе в блок автоматики.
Электрическое подключение автоматики Джилекс необходимо выполнять руководствуясь схемой расположенной на кожухе монтажной платы (эта схема подключения автоматики джилекс представлена на рисунке рядом).
При использовании блока автоматики Джилекс с трехфазными или однофазными электронасосами у которых коммутируемый ток более 10 А следует использовать электромагнитный пускатель.
Необходимо использовать электрокабель с термической стойкостью не менее 99 °С.
Стартовое давление, при котором включается автоматика джилекс для насоса составляет 1,5 атм. Это давление считается оптимальным для большинства случаев использования.
Значение стартового давления может быть изменено с помощью регулировочного винта, размещенного на верхней части блока автоматики с маркировкой + или - .
Согласно стандартам стартовое давление должно быть на 0,2 атм больше чем минимальное требуемое давление в системе, а давление которое создает электронасос должно быть на 0,8 атм. больше чем стартовое давление блока автоматики Джилекс 9001.
Пример 1.
Требуемое давление в системе – 2 атм, тогда стартовое давление – 2,2 атм., а минимально создаваемое давление насосом – 3 атм.
Пример 2.
Требуемое давление в системе – 2,6 атм, тогда стартовое давление – 2,8 атм., а минимально создаваемое давление насосом – 3,6 атм.
Регулировка автоматики Джилекс по значению стартового давления выполняется в случае:
расстояние по вертикали между блоком автоматики и первой точкой водоразбора (краном) превышает 15 метров водяного столба (максимальная высота подъема воды составляет 30 метров.)
если применяются насосы под нагрузкой, т.е. в случае когда давление нагрузки (подпор насоса) прибавляется к давлению насоса. Максимальное давление не должно превышать 10 бар.
Запуск и регулировка блока автоматики Джилекс 9001.
Перед пуском насоса в работу убедитесь, что в трубопроводе есть вода. В случае если уровень заливаемой воды ниже уровня, на котором размещен насос, необходимо установить обратный клапан на всасывающем трубопроводе. Для исключения перегрева и поломки насоса из-за работы всухую (не гарантийный случай).
Перед пуском заполните водой трубопровод и рабочую камеру насоса.
Запустите насос подав питание на блок автоматики Джилекс («СЕТЬ»). После остановки насоса откройте кран, расположенной в самой верхней точки вашей системы трубопроводов.
Установка считается правильной в том случае, если насос работает непрерывно и на выходе из крана регулярный поток воды.
В случае отсутствия потока воды можно продлить работу электронасоса удерживая нажатой кнопку «СБРОС» в течении промежутка времени превышающего хронометраж блока автоматики.
Если даже в этом случае поток воды отсутствует необходимо отключить питание электронасоса и повторить процедуру монтажа с начала.
Срабатывание индикатора «ЗАЩИТА» происходит при выключении электронасоса и говорит об опасности сухого хода. После того, как Вы удостоверитесь в том, что всасывающая магистраль заполнена водой запустите электронасос нажав кнопку «СБРОС».
Стоимость блока автоматики Джилекс
Неисправности и ремонт
Как и любое технически сложное оборудование автоматика джилекс может выходить из строя в случае неправильной эксплуатации или некорректного монтажа. Далее мы приводим наиболее частые проблемы и неисправности и методы их устранения.
Неисправность: Электронасос не включается.
Причина 1: Отсутствует напряжение в сети.
Решение: Проверить наличие напряжения в сети.
Причина 2: Большая разница высот между блоком автоматики и одной из точек водоразбора (краном).
Решение: Поворачивать регулировочный винт в направлении стрелки + для увеличения давления срабатывания.
Причина 3: Нет воды во всасывающем трубопроводе.
Решение: Проверить наличие воды и перезапустить блок автоматики.
Причина 4: Сбой в работе электроники.
Решение: Отключить питание, подождать 10 – 20 секунд и снова включить питание.
Причина 5: Поломка электронасоса.
Решение: Обраться в сервисный центр.
Неисправность: Срабатывает защита от сухого хода при наличии воды в системе.
Причина 1: Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания.
Решение: Проверить напряжение в сети.
Причина 2: Очень высокое давление срабатывания.
Решение: Уменьшить давление срабатывая поворачивая винт против часовой стрелки. Нажать кнопку «СБРОС» и удостовериться в том, что при остановке не загорается индикатор «ЗАЩИТА».
Неисправность: Электронасос часто включается и выключается.
Причина: Утечка воды в системе трубопроводов.
Решение: Найти и устранить утечку.
Неисправность: Электронасос не выключается.
Причина 1: Попадание воздуха во всасывающую магистраль.
Решение: Продуть всасывающую магистраль.
Причина 2: Большие потери воды в системе.
Решение: Проверить трубопровод на наличие утечек и устранить их.
Причина 3: Насос не выдает необходимое давление.
Решение: Проверить, чтобы максимальное рабочее давление насоса было на 0,8 атм. выше, чем стартовое давление настройки блока автоматик.
Причина 4: Сбои в работе электроники.
Решение: Отключить питание, подождать 10 – 20 секунд и снова включить питание.